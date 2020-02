Cámara Representantes EE.UU. reconoce cónsul RD-NY por su labor en favor comunidad

NUEVA YORK.- La Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoció en Washington DC al cónsul general dominicano en esta ciudad, Carlos Castillo, por su excelente labor a favor de la comunidad quisqueyana bajo su jurisdicción, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, donde hay más de un millón de connacionales.



El congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, al conmemorarse el mes de la Herencia Dominicana, entregó dicho reconocimiento a Castillo este miércoles en el Woolly Mammoth Theater, expresando, “he tenido problemas cuando hablo de él de que ha sido el mejor cónsul dominicano que ha pasado por NY”.



“Y nosotros, porque la envidia no mata pero mortifica, los otros se ponen celosos, pero es la verdad, y lo digo porque siento que es así, y él llegó al consulado y uniformó el personal, diciendo los que no trabajan para fuera, los que trabajan adentro, con su horario”, especificó el congresista.



“Ha hecho un buen trabajo con la comunidad, visita los presos dominicanos en las cárceles, le da reconocimiento a miles de estudiantes de origen dominicano, sigue haciendo un excelente trabajo como lo dije ante y lo digo ahora”, precisó Espaillat.



Manifestó, ante notables personalidades quisqueyanas que asistieron al Congreso, “que se unan a él porque quiere darle la bienvenida a quien ha sido el mejor cónsul dominicano en NY en toda su historia”.



Por su parte, el cónsul al principio se dirigió a los presentes en inglés y luego en español diciendo “Adriano, estoy aquí y me siento muy orgulloso de estar al lado tuyo.



“Tú has hecho historia para la comunidad dominicana, por ser nuestro primer y único congresista. Tus concejos me han servidos para manejarme con nuestra comunidad, nuestra comunidad en NY que pasó de ser la primera minoría a la segunda mayoría”, precisó Castillo.



“Ver los oficiales electos con el esfuerzo que hiciste el año pasado de unir a todos los oficiales electos de orígenes y descendencias dominicanas, con un gran foro de trabajo que se sentirá a nivel familiar y tener a un Fausto Pichardo como jefe de Patrulleros de la Policía de NY”, añadió.



“Asimismo, al juez Rolando Acosta, me pone demasiado emocionado porque digo y acierto con estos últimos tres años de experiencia en NY, qué grande es la comunidad dominicana en el exterior”, puntualizó el cónsul.



Otros dominicanos que fueron reconocidos por sus trabajos a favor de los dominicanos fueron el prominente médico Rafael Lantigua, vice decano de la escuela de medicina de la universidad de Columbia y quien dirige los programas clínicos y de investigación en el Norte de Manhattan (Harlem, Washington Heights, Inwood y partes de El Bronx) y el concejal por Boston, Julia Mejía.



Asimismo a Luis Guzmán, jefe de la Policía de la ciudad de Passaic-Nueva Jersey, con más de 70 mil habitantes.

