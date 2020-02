Embajadora de EEUU en RD será oradora principal en evento “Dominicans on the Hill” convocado por Espaillat en Washington

NUEVA YORK._ La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Robin S. Bernstein, será la oradora principal en el segundo evento anual “Dominicans on the Hill” (Dominicanos en el Capitolio” que organiza y convoca el congresista Adriano Espaillat en Washington, DC como parte de la celebración del Mes de la Herencia Dominicana que se celebra cada año en febrero.

La actividad se realizará mañana jueves 6b de febrero y además de la embajadora, contará con la participación de celebridades y figuras dominicanas descollantes en diferentes áreas.

La diplomática, hablará sobre el trabajo que desarrolla en la República Dominicana, sus relaciones con los dominicanos y sus experiencias con la diáspora criolla especialmente radicada en Florida, donde ella se destacó como una reconocida empresaria republicana de bienes raíces, antes de ser nombrada en el cargo por el presidente Donald Trump.

Además de Espaillat y la embajadora, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi volverá a ser una de las figuras estelares en el programa como invitada especial.

También ha sido invitado el embajador dominicano en Estados Unidos con sede en Washington, DC, José Tomás Pérez.

Como invitados de honor estarán la actriz Dasha Polanco, conocida por su personaje de Dayanara Díaz en la serie “Orange Is the New Black” y una de las actrices principales de la película “In the Heights”, que se sigue filmando esta semana en áreas del Alto Manhattan. y la modelo, actriz, escritora y cantante Amelia Vega, la primera y hasta el momento única dominicana en coronarse como Miss Universo 2003, que es la autora del libro de infantil “Un día en la Vida de Pichín”, y destaca en campañas en diferentes países del mundo, como la lucha contra el cáncer.

También han sido invitados el director y productor dominicano de cine y televisión Osmani (Oz) Rodríguez, ganador del premio Emmy por la serie de televisión “Creando Saturday Night Live”; y la personalidad de radio y televisión Brea Frank, quien ha sido presentador de programas como “Sábado Extraordinario” y actualmente conduce el espacio “La bella y el Duro”, por una radio emisora local de la cadena Univisión.

El evento será conducido por Luis Miranda, consultor político y padre del dramaturgo Lin Manuel Miranda, en cuya obra teatral “In The Heights”, está basada la referida película.

“Para nosotros es un gran honor contar con la participación de estas destacadas personalidades que, por su trabajo y logros, llenan de orgullo a nuestra comunidad dominicana”, dijo Espaillat.

“Durante el evento, los domínico estadounidenses de comunidades de todo el país asistirán a talleres sobre temas de gran importancia, como el censo 2020, el estado de los asuntos judiciales, y el papel e impacto de los dominicanos en las artes, los deportes, el entretenimiento y la cultura, y agradezco a Dasha Polanco, Amelia Vega, Oz Rodríguez y Brea Frank por su participación, sus triunfos y por ser un ejemplo de trabajo y tesón para nuestros jóvenes y generaciones por venir”, añadió el congresista.

Habrá una presentación especial del carnaval dominicano del grupo de lechones “Los Andulleros de Santiago”.

(Visited 4 times, 4 visits today)