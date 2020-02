En cuarentena en NJ más de 100 estudiantes regresaron de China

NUEVA JERSEY.- Más de 100 estudiantes de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, donde cursan estudios veintenas de dominicanos, se encuentran en cuarentena después que regresaran de China este domingo, en respuesta al mortal brote de coronavirus, informó un portavoz del alto centro de estudio.



La medida es por precaución y los estudiantes deberán permanecer confinados 14 días. Sus nacionalidades no fueron dadas a conocer y hasta la fecha no hay un caso confirmado.



Los viajes patrocinados por la institución académica no serán aprobados por el momento, para responder a la última orientación del gobierno y funcionarios de salud estadounidense, se informó.



La universidad de Princeton fue fundada en 1746, es una de las más prestigiosas del mundo y rica, superando su patrimonio en más de 23 mil millones de dólares.



En ella impartieron clases el matemático George Dantzig, inventor del algoritmo y el físico Albert Einstein.



Asimismo fueron sus alumnos el presidente estadounidense Woodrow Wilson, la ex primera dama Michelle Obama, el actual senador hispano por Texas, Ted Cruz, el presidente de Amazon, Jeff Bezos y varios que han sido presidentes de América Latina.

