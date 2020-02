EL VIRUS DE UNA CONJURA ELECTORAL

Los resultados realizados por las compañías extranjeras las cuales auditarían el sistema a ser utilizado en las próximas elecciones, las cuales tendrán dos etapas: la primera, ahora en febrero y las próximas en mayo; donde las mismas compañías expresaron que el sistema es ´´robusto y fiable´´ y que no encontraron indicios de alteración ni otra función ajena a las tareas del código fuente.

Tanto la Compañía Alhambra-Eidos asegura en su auditoria que no hubo actividad o código malicioso en primarias y la misma ratifica su validez al voto automatizado; por otro lado la Compañía (IFES), tampoco encontró fallas en el sistema y aseguro que es confiable el voto automatizado.

Es necesario reconocer que en las informaciones dadas a conocer por dicha compañía Alhambra-Eidos este fin de semana la empresa española estableció que la red auditada no arrojó ninguna actividad, virus o código malicioso el cual pudiera alterar el resultado de las elecciones primarias.

En su informa sobre la auditoria forense practicada al sistema, los peritos españoles establecieron que el código fuente no puede alterar los resultados e intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quién votó cada uno de los electores.

Esto sería un absurdo, un imposible, pensar en un fraude con dicho sistema de votación. Por otro lado ´´garantizar un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Todo el Código Fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más´´, enfatizó. El expertico abarcó cuatro ejes, análisis de los equipos auditados, log de comunicación, software y base de datos.

Por otro lado, el ex presidente Leonel Fernández dice que desconfía de los resultados realizados por dichas compañías (IFES), por una razón muy lógica y sencilla, porque Fernández era opuesto a la candidatura del Presidente Donald Trump; ya que él y su esposa la vice presidenta de la República, apoyaban la candidatura de Hillary Clinton, eso es lo que lo mueve a no confiar de ella, y que el candidato del PLD, es ilegal porque los resultados dados en las primarias no eran lo que él (Leonel) esperaba de que fuera el ganador de los mismos.

Entonces usted también es ilegal, porque ya participo en unas primarias abiertas de su partido y perdió, y como usted debe saber al perder las primarias, no puede ser candidato por otro partido porque violaría la Ley de Partidos Políticos que prohíbe el transfuguismo.

Entonces qué es lo que usted desea, es que no se celebren elecciones; que no haya otro ganador ; no le interesa que hayan elecciones; no le interesa que gane Luis Abinader; no le interesa el país y mucho menos el orden democrático; sino que el caos se apodere de la nación y la lleve a un precipicio de consecuencias impredecible, para que pase aquí lo que paso en el año 1965, y lo que está sucediendo en estos momentos en varios países de América.

Cuando usted pierda qué hará entonces, mandar al país a lanzarse a las calles y llevarlo a un rio de sangre.

Como en su rueda de prensa al país, usted descalifica a la Junta Central Electoral (JCE) y las Compañías extranjeras. Leonel Fernández calificó como una ´´provocación, prevaricación y atentado´´ contra la democracia que descalifica a la (JCE), como árbitro en estos procesos.

Quien descalifica a la JCE, y quien tiene la provocación, prevaricación y atentado´´ a nuestra democracia, es usted, porque no confía en nada, ni nadie, sino es usted el ganador, todo es ilegal.

