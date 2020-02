Sociedad empoderada, rechazo total a construcción hoteles en áreas preservadas

La sociedad se ha empoderado y rechaza de manera tajante la construcción de hoteles en áreas protegidas por leyes y reglamentos.

La nación se opone a la construcción de hoteles en el Parque Nacional Cotubanamá, en la región Este, advirtiendo que no debe convertirse la República Dominicana en otro Haití, un país que ha quedado sin árboles por la destrucción de la foresta.

La sociedad cuestiona no solo los daños al Parque Nacional Cotubanamá, sino también los atentados contra los parques Jaragua, Valle Nuevo, Parque del Este con una construcción de una terminal de autobuses, sino también el saqueo de las montañas, ríos, arroyos y otros recursos naturales.

Ecologistas denunciaron en la semana los daños al Parque Nacional del Este, en Bayahibe, donde construyen un complejo hotelero violando una ley que ordena preservar las áreas protegidas.

Los ecologistas apoderaron al Tribunal Superior Administrativo una solicitud para la paralización de los trabajos de un proyecto turístico que se ejecuta en un área protegida del Parque Nacional del Este, en Bayahibe, provincia La Altagracia.

La Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas depositó en el Tribunal Superior Administrativo una demanda en nulidad y solicitud de medida cautelar de urgencia que persigue anular el permiso ambiental para la construcción de 96 cabañas en la zona costero-marina en el Parque Nacional del Este, propiedad del empresario español Pepe Hidalgo.

La entidad no descartó someter a la justicia al funcionario que autorizó el permiso ambiental número 3771-19 y que no solo viola Constitución y las leyes de medio ambiental y sectorial de áreas protegidas, sino también el DR-Carta, impactando más de 4 mil metros cuadrados.

Los querellantes explican que esa es una masa de bosque que además es una reserva natural de agua para el consumo de sus habitantes y es visitada por 1,300,000 turisas que dejan beneficios al fisco por alrededor de 200 millones de pesos al año y, por si fuera poco, está en la lista tentativa de la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

Producto del empoderamiento de la sociedad, el presidente Danilo medina integró una comisión para determinar si Life Bayahibe se levanta en zonas del parque Cotubanamá. El mandatario dispuso la paralización de la construcción del hotel.

La comisión investigará la legalidad del permiso.

RESULTADOS DEL EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD

La sociedad empoderada ha evitado la explotación minera en Loma Miranda, la instalación de una fábrica de cemento en Gonzalo, Parque Nacional de Los Haitises, en Monte Plata; el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación y ahora se opone radicalmente a la construcción de hoteles en el Parque Nacional del Este.

MUCHOS FRENTES DE DANILO AL FINAL DE SU PERIODO

El presidente Danilo Medina tiene muchos frentes al final de su período presidencial 2016-2020.

El auge delincuencial, decisiones conflictivas que adoptan muchos funcionarios públicos, incumplimiento de promesas electorales, la situación en las encuestas del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD), Gonzalo Castillo, impopularidad de muchos candidatos a cargos municipales y al Congreso Nacional. Quiebra y cierre de negocios, revelaciones atribuidas a César El Abusador, preso en Colombia, hacen mucho daño al gobierno actual.

Igualmente, las quejas del pueblo por la invasión pacífica haitiana y la creciente tendencia del endeudamiento público.

También, la recia oposición que le hacen al gobierno que encabeza Medina los líderes y miembros de la Fuerza del Pueblo, ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Leonelistas advierten que el PLD no es el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino el Partido Danilista.

Diferentes organizaciones están planteando en los medios de comunicación que sean sometidos a la justicia y llevados a prisión de funcionarios que violan las leyes y la Constitución de la República con decisiones muy conflictivas que perjudican el interés nacional.

