CONFIAR EN LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

A pesar de la campaña de descredito que se ha montando desde el litoral del ex presidente Leonel Fernández, contra la Junta Central Electoral, la mayoría de los dominicanos está confiado en que no habrá problemas con los resultados de los comicios de febrero y de mayo del presente año.

Así lo reflejan los resultados de la encuesta Gallup Hoy, donde más de un 64 por cientos de los dominicanos confía que el tribunal comicial será imparcial y transparente.

Un 30, 8 por ciento pone en tela de juicio su imparcialidad y transparencia, que viene a ser parte de ese sector que se ha dejando confundir con la campaña de descredito.

Casi todas las instituciones como las que agrupan a los empresarios, las iglesias y personalidades, han pedidos detener estos ataques contra la Junta Central Electoral, pues no hay justificación para ello.

Pese a las denuncias que se hicieron luego de las primarias del seis de octubre, no se pudo presentar una sola evidencia que demostrara un fraude en contra el doctor Leonel Fernández.

Los miembros de la Junta Central Electoral son hombres y mujeres honorables, a los que no se puede acusar de parcialismo hacia un sector, y aunque lo fueran no tienen como manipular los resultados electorales.

Todos nos quedamos esperando que el doctor Leonel Fernández mostrara en algún tribunal las pruebas de que perdió por fraude en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, lo que no se produjo.

Desde un principio planteamos que simplemente el ex presidente no se preparó para ser derrotado en esa contienda interna, pues su ego de grandeza no le permitía pensar en la posibilidad de perder.

El acoso contra la JCE encontró el rechazo de una gran mayoría de los dominicanos y el ex presidente no tuvo otra alternativa que irse de la organización, y seguir echando lodo contra el tribunal comicial.

Leonel sigue vendiéndole a sus seguidores que ganarán las próximas elecciones y que será el próximo presidente, aunque los números de las encuestas dicen todo lo contrario.

Ya veremos que cuando los resultados sean contrarios a sus deseos la emprenderá de nuevo contra la Junta Central Electoral, porque el objetivo final es provocar situaciones de conflictos en la República Dominicana.

Sin embargo, para cuando eso ocurra encontrará una sociedad presta a rechazar sus argumentos y a defender en todos los escenarios a la Junta Central Electoral, la cual debe trabajar sin presiones, sin miedo, pero con el respaldo de quienes creen en sus ejecuciones.

