EN LOS CUARTELES: ¿Qué traerá el 27 de Febrero en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y en los organismos de seguridad del Estado?

¿Qué traerá el 27 de Febrero próximo en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y en los organismos de seguridad del Estado?….. Es tradicional el ascenso de militares y policías, como el desfile militar y policial en la avenida George Washington……..En muchas ocasiones retiran generales y otros oficiales militares y policiales……. Militares que prestan servicios en el CIUTRAN se quejan de los excesivos servicios. La queja es grande, grandísima………. ¿El problema de los policías es sólo de salarios?…….Caliente: ¿quiénes son los amigos de El Abusador en la guardia y la policía?……De los generales que tomó en cuenta el ex presidente Hipólito Mejía, tres han sido tomados en cuenta con decretos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Candelier, Soto Jiménez y Zorrilla Ozuna……….Muy leídas las opiniones publicadas en medios de comunicación por los generales retirados Lajara Solá, Jáquez López y Ramírez Ferreiras………¿Quiénes serian el ministro de Defensa, comandantes generales del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea en un gobierno presidido por Luis Abinader?. ¿Y el director del Departamento Nacional de Investigaciones ( DNI) y del J-2 del Ministerio de Defensa?………… ¿Quiénes asesoran a Luis Abinader en materia militar y policial?………..

Hay un mayor general retirado del Ejercito que reside en Alameda muy encaramelado con el ex presidente Leonel Fernández…….Ese mayor general retirado reside en un sector de lujo de Santo Domingo Oeste………¿En que paró la denuncia de unos militares que recibieron cajas de navidad y luego se las quitaron?…………Un coronel retirado y abogado es tendencia en las redes sociales abordando los temas militares y policiales……..¿Cuánto cuesta tantas escoltas a funcionarios y personas incluyentes de la vida nacional?………. ¿Terminará el sub director de la Policía sin llegar a la jefatura policial?……… ¿General Dipré, comandante del Cibao Central, próximo director de la Policía Nacional?……… ¿Cuál es el general de la Policía Nacional más vinculado a los norteamericanos?……….¿Es verdad que uno de los ministerios donde hay un mayor caliesaje es en Agricultura?………. ¿El DNI en Agricultura?………Anda por ahí el listado de altos militares pegados con Gonzalo…Expresión pegada: generales leonelistas y danilistas……En el pasado se hablaba de generales trujillistas, balagueristas, peñagomistas e hipolitistas…… Un general penagomista fue premiado en 1996 con uno de los primeros decretos del entonces presidente Leonel Fernández…Un general pegado con Hipólito lo traicionó con Leonel y en el pasado el DNI le llevó la información a Mejía al Palacio Nacional……. ¿Tiene todavía el ingeniero Miguel Vargas Maldonado asignado el general de la FARD?………A propósito de la FARD, ¿ dónde se han metido los generales Puig Hernández y otros de esa institución que no se dejan ver?…..Puig es uno de los generales jóvenes de la FARD………¿Y el mayor general Hernández y Hernández?…….El vicealmirante Miguel Peña, viceministro de Defensa, está mudo como otros generales……..El mayor general José Matos de la Cruz es otro en muy bajo perfil tras su renuncia como presidente de la DNCD…..¿Coronel José Claudio Poche Valdez, potencial general de la Policía?……..¿Fusionara el próximo gobierno la DNCD y el DICAN?…….El vicealmirante Alburquerque, pegado con un ex ministro de Defensa. Mucha veces se lo comen en las redes………¿Cuáles fueron los motivos reales que provocaron la renuncia del mayor general Matos de la Cruz de la presidencia de la DNCD?…….

