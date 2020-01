Autoridades NY obligarán negocios aceptar pagos en efectivo

NUEVA YORK.- Ante el auge a la negativa de aceptar dinero en efectivo para saldar compras en negocios neoyorkinos, las autoridades de esta ciudad aprobaron la semana pasada una norma que obligará a todos los establecimientos aceptar pagos en efectivo, un golpe a la creciente moda en los negocios «cashless» (sin efectivo).



Los negocios que insistan en no aceptar efectivo tendrán que instalar una máquina que cambie los billetes por tarjetas de regalo pero sin cobrar comisión por dicha transacción. El cliente podrá pagar con esta tarjeta.



Muchos entienden que «cashless» es una discriminación porque grandes cantidades de consumidores, entre ellos decenas de miles de dominicanos residentes en la Gran Manzana, con pocos ingresos, no tienen acceso a tarjetas de débito o crédito.



La compañía federal de seguros de depósito calcula que el 32% de la población latina en el país no tiene cuentas bancarias, mientras que un cuarto de los hogares en el estado no tienen acceso a bancos.



La nueva legislación fue aprobada con una clara mayoría en el Concejo Municipal y será oficial una vez que reciba la firma del alcalde, Bill de Blasio, que ha dicho apoyarla.



Esta Metrópoli se suma así a otras ciudades como San Francisco y a estados como Nueva Jersey, que han tomado medidas ante la proliferación de las tiendas y restaurantes que únicamente quieren operar con tarjetas.



En los últimos años, aunque todavía son una minoría, más y más negocios en Estados Unidos han optado por dejar de lado el dinero en metálico y aceptar únicamente pagos con tarjeta, que les resultan más sencillos y les evitan posibles problemas con empleados.

