Ya hay 5 personas aisladas en NY por sospecha contagio coronavirus

NUEVA YORK.- El gobernador de este estado, donde reside cerca de un millón de dominicanos, informó este lunes que de nueve personas enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cinco son sospechosas de estar contagiadas por la mortal enfermedad coronavirus.



Andrew Cuomo indicó que “los resultados aún están pendientes para estas cinco personas, las cuales permanecen aisladas mientras sus muestras se analizan en los CDC», dijo Cuomo.



«Si bien el riesgo para los neoyorquinos es actualmente bajo, todavía estamos trabajando para mantener a todos informados, preparados y seguros», sostuvo.



El estado de NY posee 62 ciudades y las autoridades no han identificado en cuál de ellas es que se ha presentado la situación. La comisionada de salud de la Gran Manzana, Oxiris Barbot, ha dicho que en la urbe no hay casos y está con los hospitales en alerta.



Por su parte, el senador del estado, Charles Schumer, ha demandado del gobernador que declare una emergencia de salud pública, que pondría a disposición millones de dólares de dinero federal para combatir el brote.



«Los CDC han estado haciendo un trabajo tremendo hasta ahora para ser proactivos y trabajar las 24 horas para proteger la salud pública», manifestó.



«Pero si vamos a asegurarnos de que puedan mantener este ritmo y permanecer listos en caso de que el brote empeore, necesitarán acceso inmediato a fondos federales críticos a los que actualmente no pueden acceder», precisó Schumer.



El alcalde Bill de Blasio ha expresado que era solo cuestión de tiempo antes de que llegue a la ciudad de NY, donde los viajeros que llegan desde el centro de China están siendo examinados por los CDC en el Aeropuerto JFK.



«Tenemos que actuar asumiendo que desafortunadamente habrá casos más temprano que tarde, porque NY tiene la mayor población china de cualquier ciudad del mundo fuera de Asia”, sentenció.



El número de personas que están bajo vigilancia en territorio estadounidense (26 estados) aumentó este lunes a 110. Los síntomas del coronavirus son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, dificultad para respirar, escalofríos y malestar general, entre otros.



Esta enfermedad se ha originado en China y hasta el momento ha causado más de 120 muertes, miles de personas internas y más de 40 millones de ellas las autoridades las mantienen aisladas. Hay alarma mundial.



La entidad “Prensa & Comunidad Hispana”, que dirige el autor de esta crónica, ha venido demandando de los líderes políticos y comunitarios criollos en la urbe centrar esfuerzos e iniciar de inmediato conferencias, talleres y contactos con sus connacionales para ponerlos al tanto de la terrible enfermedad, porque no están tomando las medidas de lugar para evitar cualquier contagio.

