¡PANICO ELECTORAL EN LA OPOSICION!

La oposición está temblando de miedo porque su derrota es inminente no hay fuerza electoral que pueda derrotar el candidato del presidente Danilo Medina, están aplastado no tienen escapatoria no cuentan con los votos suficientes para ganar, están frito, perdieron y es por eso que sus desesperación se hace más grande y acusan al gobierno de cometer fraude en su contra, además no tienen recurso económico para campaña, se están mordiendo las uñas. Mientras que por otro lado Hipólito Mejía se desentiende diciendo yo no soy el candidato, es Luis Abinader y El mismo Luis el (sonso) le saca el cuerpo alegando que el partido está en olla, endeudado hasta la coronilla, Carolina y Paliza se lamentan llorando su fulminante derrota.

Sin lugar a dudas que la mal llamada oposición está tan nerviosa que están entrando en una crisis de pánico electoral colectivos, pues es tan grande este temor que han llegado a la desfachatez de acusar al presidente Medina y a la Junta Central Electoral de terrorista electoral, !pero hasta donde! Son capaz de llegar estos politicastros sin pueblo. Que se creen que haciendo encuesta falsa van a ganar elecciones además con candidatos con síntomas de Trisomía y otros candidatos que son como gallinas desanidadas que no encuentran a donde poner sus huevos.

Un afanado escritor nuestro denuncio que existe una conjura macabra por parte del presidente Danilo Medina para arrasar todas las plazas municipales y congresuales, mediante otro fraude similar al del 6 de octubre, pero esta pachotadas, nada más pueden estar en una mente enfermiza como la de este frustrado enceguecido político y escritor que no pega una como fue el fracaso de la mal llamada marcha verde de los serafines.

La oposición está tan afectada por la derrota descomunal que van a sufrir en las urnas el 16 de febrero y el 17 de mayo están padeciendo de esquizofrenia, alucinante y perdida del contacto con la realidad.

Pues no se están comportando como personas lucidas, como por ejemplo, la desatinada declaración del Reformista, Balaguerista, Federico Antún Batlle (Quique), dijo que el nivel de corrupción del gobierno no tiene límite ¡Es hora de levantar el pueblo dominicano! ¡Que habrá guerra que tendrá guerra! ¡No hay fraude que detenga a toda la oposición unida! Bueno esto es lo que quieren los secuaces aliados del tránsfuga desanidado Leonel Fernández, pues todo esto es muy sencillo es que están irremediablemente perdido y no quieren elecciones, se están mordiendo las uñas.

Mientras que la Embajadora Bertein señaló que su gobierno se encuentra interesado que en el país se celebren unas elecciones, democráticas, limpia y sin fraude, como la celebrada en su país, la que ganó Donald Trump, pero señora Berntein yo me hago esta pregunta y acaso fueron limpias las elecciones en su país sin fraude, donde salió derrotada Hillary Clinton, ¡no ombe! No me haga reír ja,ja,ja,ja pues su declaraciones no son más que una grosera indecorosa injerencia en los asuntos políticos internos de nuestro país, además con que moral usted señora Berntein pide que nuestras elecciones sean limpia y cuando han sido sucia, yo le pregunto, y la de su país fueron limpia.

Cómo le ha quedado a la Embajadora y a la oposición la verificación formulada por La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), en la cuales no se encontró nada comprometedor a un fraude.

Por ende, mientras que el pánico electoral cunde en la oposición.

