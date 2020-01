MARTILLANDO: Leonel y Quique utilizan sus tanques contra Danilo y cúpula palaciega

El ex presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) utilizan sus tanques contra el presidente Danilo Medina y la cúpula palaciega.

Según Leonel Fernández, la cúpula palaciega dilapida los recursos del Estado y endeuda el país.

Fernández acusa al gobierno de endeudar el país en un escenario caracterizado por altos precios del barril del petróleo y decrecimiento de las economías globales y regionales.

“Con el derroche de recursos de forma irresponsable, la cúpula palaciega pretenden perpetuarse en el poder por encima del pueblo dominicano”, afirma el ex mandatario.

Según Fernández, el gobierno ha derrochado más de US$ mil millones de los recursos que permitió el barril de petróleo cuando rondaba los 30 dólares.

LO QUE LE RECUERDAN A LEONEL

Opositores al ex presidente Leonel Fernández le recuerdan a este que fue él el que anuncio en Nueva York que contaba con 40 mil millones de pesos para el triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD) y Danilo Medina, aparte del déficit fiscal superior a los 200 mil millones de pesos que dejó al país en el año electoral 2012.

FEDERICO ANTUN BATLLE

En la semana el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antun Batlle, expresó que “si el gobierno quiere guerra, guerra tendrá” y denunció que el nivel de corrupción del gobierno no tiene límite.

“Es hora de levantarnos pueblo dominicano, no hay fraude que detenga a toda la oposición unidad”, proclama Antun.

Al denunciar el despojo del PRSC de la tercera casilla electoral y se le otorga al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Antún Batlle y otros dirigentes de ese partido han venido acusando a la Junta Central Electoral de recibir órdenes del Palacio Nacional.

¿ Por qué el Plano de la JCE no responde esa afirmación de los reformistas?

BLOQUE OPOSITOR DENUNCIA HABRA FRAUDE ELECTORAL

En la semana el bloque opositor compuesto por diferentes partidos denuncio que el gobierno en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), hará fraude en las elecciones del 16 de febrero.

A finales de 2019 el ex presidente Leonel Fernández denunció que le hicieron un fraude para imponer un candidato presidencial en el PLD.

LO QUE DICEN EN TERTULIAS

En las tertulias están hablando bastante de un enfrentamiento que habrían sostenido la doctora Margarita Cedeño y el secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo que eso habría ocurrido en un momento en que el presidente Danilo Medina estaba fuera del país.

En las peñas también están acabando con un importante banco del país. Se están comiendo a quien lo administra.

Un tema que no falta es el de la delincuencia, que azota la nación con mucha indiferencia.

UNA PREGUNTA

¿Cuándo le responderá el presidente Danilo Medina todo lo que dice del gobierno su ex compañero de partido, Leonel Fernández Reyna?

OTRA PREGUNTA

¿A qué aspiran los economistas que están con Abinader?

Dos aspiran al Banco Central y uno a la Superintendencia de Bancos. Otra figura pegada quiere sustituir a Montalvo.

ECONOMISTA

Un economista que se fue del PLD con Leonel no duerme soñando que lo nombren gobernador del Banco Central.

SE HABLA MUY POCO

Se habla muy poco de unos industriales roneros presos .

ARDIENDO EN LAS REDES Y MEDIOS

Hay un departamento de seguridad de un importante banco que está ardiendo en las redes sociales y en los medios.

Hablan del poder en ese departamento de un ex ministro de Defensa. ¿ Será verdad?

CANCELAN A LOS OPOSITORES

Cada vez que alguien apoya a políticos de oposición lo cancelan en el gobierno. Eso permite que premien a políticos que no habían visto a Linda.

BANCO CENTRAL EN BAJO PERFIL

El Banco Central, muy activo a finales de 2019, está en bajo perfil.

Lo más seguro espera los detalles definitivos del comportamiento de la economía en el 2019 para soltarlos.

En el caso de enero, el 2020 arrancó lento, recordando que este es un año electoral con mucha incertidumbre.

