¡Que cesen las traiciones al padre de la patria Juan Pablo Duarte!

El padre de la patria Juan Pablo Duarte continúa siendo víctima de traiciones preocupantes y alarmantes.

Duarte es traicionado con la irresponsable haitianización y arrabalización del país.

Es una alta traición el creciente tráfico de haitianos por la frontera dominico-haitiana, lo que se ha convertido en una fuente generadora de dinero sucio, al igual que el del narcotráfico, lavado de activos y la corrupción.

El patricio Juan Pablo Duarte es traicionado por quienes promueven la creación de la República Dominico-Haitiana, rechazada por quienes amamos y defendemos la República Dominicana, que es la patria de Duarte, Sánchez, Mella, todos los independentistas, restauradores y revolucionarios que como Santiago Rodríguez, Benito Mención, Pedro Antonio Pimentel, José Cabrera, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, coroneles de abril de 1965 Fernández Domínguez, Caamaño Deñó, Montes Arache, Lachapelle Díaz, Lora Fernández, Mario Peña Taveras ( debe ser ascendido a mayor general al igual que estos otros héroes de la patria), como otros que entregaron sus vidas a las mejores causas de la nación.

El endeudamiento público irresponsable, hipotecando las presentes y futuras generaciones, el saqueo a cientos de ríos, arroyos y montañas, la contaminación generada por los vertederos de cielo abierto, el tráfico de drogas, armas, contrabandos de mercancías, entrega de los recursos mineros a empresas extranjeras, crisis que afecta a los sectores productivos de la nación, enriquecimiento ilícito, trafico de dólares, secuestros, asesinatos, robos y asaltos a ciudadanos por la inseguridad ciudadana imperante, intento de vender una parte de las acciones del proyecto energético Punta Catalina, asaltos a viviendas, empresas y a ciudadanos en las calles, contradicen el accionar de Duarte.

La compra y venta de votos en los procesos electorales, la imposición de candidatos en partidos políticos, el accionar sin sanción de pistoleros en el Gran Santo Domingo y todo el país, la deforestación de montañas, el crecimiento de los antisociales con bandas de delincuentes, bandas de narcos que utilizan el país como puente del narcotráfico internacional, que no se respete las tumbas de los fallecidos en los cementerios, que la economía crezca y no se derrame a favor de las grandes mayorías, no fue lo que soñó Juan Pablo Duarte.

Duarte no sonó que se coloquen anuncios publicitarios del gobierno sin el escudo en la bandera nacional. Tremendo abuso contra un símbolo patrio que debería llevar a la cárcel a los responsables de esa violación a una ley.

Tampoco con la violación de los derechos ciudadanos, las multas falsas de tránsito que colocaron a ciudadanos sin que todavía haya un preso por esa acción.

Duarte no se imaginó en el siglo XIX que el pais tendría tantos beneficiarios de la corrupción y políticos y funcionarios mentirosos.

La violencia intrafamiliar y el asesinato cobarde de mujeres, los sobornos de ODEBRECHT y la compra aviones, obras mal construidas, deterioro de la autopista Duarte con un asfalto que parece de mala calidad, tampoco fueron sueños de Duarte.

El patricio no soñó con políticos mentirosos, la arrabalización de las avenidas Duarte con Paris, mercados sucios y contaminados, alcaldes con supuestos logros que la gente no conoce, fraudes electorales ni el origen cuestionado de muchas fortunas sucias en el país que independizó.

Duarte no se imaginaba el caos en el tránsito, las carreteras y calles repletas de basura, los millones de pesos y dólares que exhiben personas que antes pedían bolas y platos de comida y que ahora aman el tráfico de influencias, cuentas bancarias repletas de dinero, torres de apartamentos, las mejores y más costosas propiedades, yipetas, seguridad abultada, muchos coberos y la corrupción para enriquecerse.

Tampoco con los amantes de imponerle una dictadura a la prensa crítica dominicana porque no conviene a sus intereses.

Si Duarte estuviera físicamente con los dominicanos de hoy, se encadenaría frente al Parque Independencia por los tantos abusos que unos pocos cometen contra el pueblo dominicano.

Estaría también combatiendo la compra de conciencia y de los periodistas que venden irresponsablemente su pluma en una acción que debilita la democracia dominicana.

Primicias rinde homenaje permanente al patricio Juan Pablo Duarte, quien no sólo aportó a la formación de la sociedad secreta La Trinitaria, a la independencia nacional, sino que se trasladó desde Venezuela a Montecristi para sumarse a la lucha por la restauración de la República en el periodo 1863-1865.

Este medio de comunicación espera que las estaciones de radio divulguen el año entero el merengue que le dedica la orquesta de Wilfrido Vargas a Juan Pablo Duarte, padre de la patria inolvidable para todas las generaciones del pueblo dominicano.

Enfrentemos todos los atentados contra el pensamiento revolucionario y dominicanista de Juan Pablo Duarte. Primicias defiende su memoria histórica, nunca olvidará al inmenso padre de la nacionalidad dominicana.

