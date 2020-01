Ydanis encabeza histórica coalición para lograr que residentes legales voten en elecciones municipales de Nueva York

NUEVA YORK._ El concejal dominicano Ydanis Rodríguez del distrito 10 en el Alto Manhattan y aspirante a congresista por el distrito 15 en El Bronx, encabeza una histórica y amplia coalición de concejales, organizaciones, líderes comunitarios y políticos, para lograr que se cambie la constitución de la ciudad y se apruebe que los residentes legales y los inmigrantes con permisos de trabajo, puedan votar en las elecciones municipales.

Rodríguez, quien encabezó una conferencia de prensa en las escalinatas de la alcaldía (City Hall) este jueves en la mañana, dijo a este reportero que ya se cuenta con el apoyo d 30 de 51 concejales.

El edil, nativo de Moca y criado en Licey al Medio (Santiago), explicó que la nueva ley, solo permitirá que los residentes legales sufraguen por los postulantes a cargos municipales como concejales, presidentes de condados, defensor del pueblo, contralor y otros funcionarios de alto nivel.

“Tenemos mayoría y el apoyo de los presidentes de los condados de Manhattan, Brooklyn y el reverendo Al Sharpton, entre muchos otros”, dijo Ydanis.

“Yo fui residente desde 1983 al 2,000 y ayudé en varias campañas electorales como las de Guillermo Linares, Adriano Espaillat, a que no se recortara el presupuesto de educación, construimos la escuela Gregorio Luperón, y fui maestro de escuela del 93 al 2,000”, reveló el concejal.

“Educamos muchachos, fuimos taxista y pagamos los impuestos. Con todo eso y la constitución de Estados Unidos dice que son los estados y las ciudades que deciden quienes pueden votar en sus elecciones”, agregó.

Citó el ejemplo de Maryland, donde los residentes legales pueden elegir a sus representantes.

Expuso que el derecho al voto a los residentes fue excluido al igual que el de las mujeres, porque originalmente la carta magna de Estados Unidos, estableció que solo los blancos podían acudir a las urnas.

“Cuando se creó la constitución de este país, prohibía a los esclavos, nativos indígenas y mujeres, el derecho a votar. Las mujeres tuvieron que luchar mucho y fue en 1920 cuando comenzaron a votar”, reseñó.

“Durante el tiempo en el que mayoritariamente eran los blancos quienes votaban, en el estado de Nueva York, a finales de los años 1,800 no era requisito ser ciudadano americano para sufragar al igual que hasta 1920”, dijo.

“Las únicas posiciones electivas por las que se exige la ciudadanía americana son la presidencia, vicepresidente, senadores y congresistas federales”, explicó.

“Actualmente hay pequeñas ciudades como en el estado de Maryland donde se permite a los residentes elegir y ser electo, caso que también se da con los miembros de las juntas comunitarias y de educación de Nueva York”, agregó.

“Lo más importante es que la constitución establece que todos los residentes legales que pagan impuestos deben tener el derecho a votar”, precisó.

El cambio, puntualizó, lo hará el Concejo Municipal que es el único organismo autorizado para decidir sobre la materia, acorde con la Carta Constitutiva de la ciudad.

“Esta una ley que cuenta ya con la mayoría virtualmente absoluta y creemos que pasará sin obstáculos”, adelantó.

Preguntado si cree que el alcalde estaría en disposición de promulgar la ley en caso de que se apruebe, respondió el primer ejecutivo municipal se ha comprometido a revisar la propuesta al igual que el presidente del concejo, Corey Johnson.

Dijo que siendo Nueva York es una ciudad santuario para todos los inmigrantes, se supone que el derecho al voto de los residentes legales, debería ser aprobado.

“Eso es lo que estamos buscando y esperamos, entendiendo que Nueva York debe ser progresista en acción, no en palabras, y si somos progresistas en acción, es ilógico que personas que como yo, que en ese momento era residente y una ciudad con 1 millón de personas que pagan impuestos y participan para mejorar cada día, debemos demostrar que seguimos siendo una ciudad modelo, donde expandimos el derecho al voto de los residentes legales y quienes tienen permisos de trabajo para poder elegir los oficiales electos”, expresó.

LA COALICIÓN

La coalición por el derecho al voto de los residentes legales está integrada además de Ydanis, por los concejales Carlos Menchaca, Dromm, Chin, Cohen, Kallos, Miller, Van Bramer, Reynoso, Rivera, Ayala, Lander, Cornegy, Adams, Ampry Samuel, Levine, Louis, Rose, Powers, Rosenthal, Díaz, Cumbo, Eugene, Espinal, el defensor del pueblo Jumaane Williams, la presidenta de Manhattan Gale Brewer, y muchos otros. Entre las organizaciones que respaldan la ley, figuran New York Immigration Coalition, United Neighborhood Houses, National Association For The Advancement of Colored People, Adhikaar For Human Rights and Social Justice, African Communities Together, American Pakistani Advocacy Group, Arab American Association of New York, Arab American Family Support Center, Asian American Legal Defense & Education Fund, CAAAV Organizing Asian Communities, Chhaya CDC, Chinese Progressive Association, Chinese-American Planning Council, Cidadao Global, Coalition for Asian American Children and Families, Community Voices Heard, Demos Desis Rising Up & Moving, DSI International INC, East Side House Settlement, Educational Alliance, Faith in NY, Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America, Goddard Riverside Community Center, Grand Street Settlement, INC., Indo-Caribbean Alliance, Jacov Riis Neighborhood Settlement House, LatinoJustice PRLDEF, Literacy Assistance Center, MESA, Minkwon Center For Community Action, New Sanctuary Coalition, New York Civil Liberties Union, New York State Immigrant Action Fund, Non-Profit New York, Northern Manhattan Improvement Corporation, Queens Community House, ROC-NY, ROC United, Sampreshan Inc, estudiantes universitarios y senadores estatales.

