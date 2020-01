Sociólogo y empresario Jaime Vargas emplaza a la JCE a definir situación de voto en exterior para elecciones presidenciales

NUEVA YORK._ El reconocido sociólogo y empresario Jaime Vargas, emplazo en nombre de la diáspora a la Junta Central Electoral (JCE) a definir la situación del voto dominicano en el exterior para las elecciones presidenciales de mayo de este año, diciendo que el tribunal de elecciones, se mantiene silente y sin presentar el esquema con el que se organizarán y se montarán esos comicios.

Dijo que en la comunidad en el exterior, persiste el temor de que ocurra lo mismo que en las primarias de octubre, las que se excluyó a la diáspora del derecho constitucional del sufragio.

Señaló que a menos de cincos meses para celebrarse el torneo electoral que definirá al nuevo presidente de la República Dominicana, la JCE no ha dicho “ ni esta boca es mía” en cuanto al montaje y participación de la diáspora cuyo voto podría dar el triunfo al próximo mandatario en las elecciones de mayo.

“Creemos que la JCE debe darles una explicación a los dominicanos en el exterior sobre las votaciones presidenciales de mayo, porque es algo que no ha hecho aún y estamos emplazando a la junta para que de una manera u otra, ofrezca todos los detalles de esas elecciones”, agregó Vargas.

“Vimos como en las primarias de octubre no permitieron el voto y no quisiéramos imaginarnos que la JCE vuelva a violar y no respetar el derecho constitucional de no incluir a los dominicanos en el exterior en el sufragio”, añadió.

Vargas sostuvo que hace el llamado porque cada uno de los dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos, Europa y otros país, están cuestionando a la JCE para que dé una respuesta, porque ya hay un precedente, lo que lleva a pensar que podría ocurrir lo mismo.

“La junta no dice ni ha hecho nada, por lo que esperamos que en los próximos días, responda como es su deber a las inquietudes del exterior”, expresó Vargas.

EL EXTERIOR EN NÚMEROS

Según datos recientes de la JCE 589,497 dominicanos en el exterior se empadronaron para votar en las elecciones generales de mayo del 2020. De esa cifra, 320,587 son mujeres y 286,910 son hombres.

El mayor porcentaje del voto en el exterior se concentra en los Estados Unidos con 338, 071 electores (67.49%), seguido de España con 73,660 (14.71%) y Puerto Rico, con 31,851 (6.36%).

La JCE señaló que, en las elecciones generales del 2016, se empadronaron 384,526 dominicanos en el exterior. La cifra aumentó a 204,971 para las elecciones generales de mayo de 2020.

La Dirección Nacional de Elecciones administra 731 colegios electorales en el exterior, aunque el Gobierno estima que la cifra ascenderá a 1,100 o 1,300 ante la creciente comunidad dominicana en 58 países. En la actualidad, los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto en 11 países y 20 ciudades.

Las circunscripciones electorales administradas por la JCE en el exterior están distribuidas en 20 regiones de los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa.

La ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, que entró en vigor en marzo, cada colegio en el exterior atenderá en promedio a 400 electores; sin embargo, la cifra puede llegar a los 600 en regiones con una población dominicana más grande. Por ejemplo, ese puede ser el caso de la circunscripción uno, integrada por las ciudades de Montreal y Toronto, Canadá, y Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington D.C. y Connecticut, Estados Unidos.

El voto en el extranjero se ha convertido en un brazo de poder político imprescindible. En el 2004, cuando se otorgó el derecho al voto a los dominicanos en el exterior, el padrón electoral apenas acumulaba 35,042 votantes, en contraste con el de 2020, que casi alcanza los 600 mil.

Entre el 2010 y el 2018, el padrón electoral registró un incremento de más de 1 millón de votantes, según la JCE.

El voto dominicano en el exterior representa el 7% de los 7 millones 487 mil electores que decidirán el rumbo de la nación caribeña para el 2020. La cifra parece mínima, pero será determinante en uno de los comicios más relevantes y reñidos en la historia de Quisqueya.

Cifras del Instituto Nacional de Migración, el total de los votantes en el exterior empadronados representan apenas el 25% de toda la diáspora en el extranjero, independientemente de su estatus migratorio.

(Visited 2 times, 2 visits today)