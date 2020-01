Temas Calientes: EU tiene informaciones claves sobre vínculos carteles narcotráfico y poderosos RD

Estados Unidos tiene un almacén de informaciones claves sobre los vínculos de los carteles del narcotráfico con importantes sectores de poder en la República Dominicana…….. Estados Unidos enfrentó los casos de Quirino y otros y ahora sigue paso a paso todo lo relativo a la red atribuida a César El Abusador. Muy caliente el tema…….El apresamiento y libertad de una persona vinculada a la red de César El Abusador, comidilla en los últimos días…….. ¿No hay coordinación en los apresamientos entre la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República?……La situación de Puerto Rico por los efectos de huracanes y sismos es cada vez mas difícil. Pérdidas millonarias……. ¿Cambiará el presidente Donald Trump su postura sobre Puerto Rico después de los sismos de los últimos días?………El abucheo debe preocupar el anillo presidencial y a Gonzalo Castillo……¿Diferencias políticas entre Danilo y Margarita?………A Leonel y la Fuerza del Pueblo le va muy bien en el Tribunal Superior Electoral (TSE).¿Cuál es la evaluación del danilismo?……Reapareció Reinaldo esta semana en un acto político del PLD en el Pabellón de Voleibol, en el Centro Olímpico?………..¿Le harán a Domingo Contreras, un incansable trabajador político peledeísta, lo mismo que le hicieron a Roberto Salcedo?……..En todas partes se quejan de que Luis Abinader no hace una oposición enérgica ni al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), gobierno ni a la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Intentar ganar las elecciones únicamente sobre la base del desgaste del gobierno es una aventura política………¿Qué motivó la sustitución del periodista Víctor Grimaldi, en la embajada de la Santa Sede?……..¿Abucheos a Danilo, trama política contra el mandatario?………¿Investigan los organismos de seguridad del Estado el origen de los abucheos?……….Comentan por ahí que el ex presidente Leonel Fernández habría sido abucheado en una ocasión en San Pedro de Macorís por la privatización y cierre de los ingenios del Estado…………..Las elecciones municipales se acercan y los partidos hablan de triunfo en elevados porcentajes. El tiempo dirá……..El ex presidente Leonel Fernández ha disminuido su agresividad política en enero 2020. ¿Usted lo no nota?……..En medios de comunicación hablan de una supuesta parcialidad del Tribunal Superior Electoral, que en la práctica estaría enfrentando decisiones de la Junta Central Electoral (JCE), según dicen en todas partes……..En El Gobierno de la Mañana le dieron durísimo a sentencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y su comportamiento frente a las decisiones de la Junta Central Electoral (JCE)…….Un muy importante sector político le atribuye parcialidad al TSE y cree que podría producirse una peligrosa crisis post electoral por la señal que envían las sentencias del TSE. Caliente ese tema……. ¿Triunfalismo en el PRM?….. ¿Será verdad lo que dice Gonzalo Castillo, de que el PLD ganará el 70% o más de las alcaldías en todo el territorio nacional?………. Marino Zapete, coherente siempre, endurece sus posiciones……….Siguen los atracos…….El presidente Danilo Medina participó en la semana en la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammettei……Haití sin gobierno ni parlamento, impacta la República Dominicana…….Danilo no se duerme con los candidatos municipales del PLD y asegura que ganaran los que lleven más votantes a las urnas…….Karen Ricardo debe e renunciar a la diputación para ocupar la dirección general de los Programas Especiales de la Presidencia de la República. ¿O no es así’?………

