Posponen partido Licey vs Águilas; está empate 5-5 en inning 13

SANTO DOMINGO.- El partido de muerte súbita que se celebraba entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas fue pospuesto para continuar este sábado a las 7:30 de la noche, en el Estadio Quisqueya, de la Capital.

El encuentro estaba en la parte baja de la entrada 13, empate 5-5, cuando fue detenido a las 1:45 de la madrugada y no fue sino hasta la 3:30 am, que se decidió la posposición.

Capitalinos y cibaeños están enfrentados en un partido decisivo del todos contra todos que define cuál de los dos pasará a la serie final ante los Toros del Este, que están sentados.

La serie finalista estará pactada al mejor de un 9-5 correspondiente al Campeonato 2019-20 del Béisbol Profesional de la República Dominicana que le dedicaron In Memoriam a Carlos Morales Troncoso y en opción a la Copa BHD León.

Los Toros abrirán este domingo en su parque, el Estadio Francisco Micheli, de La Romana, el primer encuentro de la ronda final, a las 5:00 de la tarde, informó la dirección técnica de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

Las carrerasLos primeros en anotar fueron los cibaeños con tres carreras en el primer inning ante el lanzador del Licey, el mexicano David Reyes, cuando luego de un out (Ramón Torres falló 4-3) y Ronny Rodríguez bateó un triple por el bosque derecho y lo remolcó Rangel Ravelo con un sencillo por el por la misma vía, éste anotó con un doblete impulsor de Carlos Gómez por la raya de tercera base que se extendió al left field y Gómez llegó al plato por error en tiro del siore stop Sergio Alcántara a la primera base en rodado de Wilín Rosario, para poner la pizarra 3-0.

Los azules acortaron 1-3 en el tercer episodio con su primera anotación contra los envíos del pitcher derecho mexicano, Marcos Diplán, en un infield-hit de Sócrates Brito en batazo por la primera almohadilla, le ganó la carrera a su defensor Rangel Ravelo deslizándose de cabeza, llegó quieto, y en la jugada anotó Michael de la Cruz, quien fue golpeado y avanzó a la intermedia cuando transfirieron a Sergio Alcántara.

Las cuyayas marcaron otra vuelta, 4-1, ante el serpentinero Brennan Bernardino, quien reemplazó a Jason García, la cual fue empujada por imparable de Jordan Patterson por el right fielder y anotó Ramon Torres desde la intermedia (BB, cruzó a la 2B por hit by pitch a Ravelo).

Los azules se acercaron 4-3 con dos carreras, con incogible remolcador de Erick Aybar al center que condujo a la goma Sergio Alcántara (BB) y Jorge Bonifacio con fly de sacrificio al CF empujó a su hermano Emilio.

En el cierre del séptimo capítulo, los felinos se fueron arriba 5-4 con un sencillo al jardín derecho productor de dos vueltas de Hanley Ramírez, ante el lanzador aguilucho Michael Devine, para que pisen el home los corredores Erick Aybar (hit al CF) y Sócrates Brito (HBP). Ambos avanzaron a 3B y 2B con rolata de out 4-3 de Jorge Bonifacio.

Las Aguilas empataron 5-5 en la parte alta del octavo acto con Alfredo Simón en el montículo por los bengalíes. Rusney Castillo falló 5-3, Fernando Peña pegó sencillo, los sustituye el corredor emergente Yefri Pérez, quien se roba la intermedia (su cuarta del round robin) y lo impulsa Luis Valenzuela con un imparable al prado derecho.

