LA CAMA ASESINA DE MUJERES

A través de este artículo vamos a referenciar el desconocimiento cognitivo total de una relación sexual, pues si un hombre no tiene conciencia sexual se encuentra desconectado de esa realidad sexual.

Mientras que la muerte de mujeres desamparadas, que no ven sus derechos protegidos por la sociedad en la que ésta viven, dado que esta protege privilegios que no tienen que ver con la forma de vida, de la mayoría de las mujeres. Como resultado, el feminicidio debería ser analizado desde la óptica propia de la perspectiva de género. Cabe señalar que es bastante extendida la idea de que muchos hombres no saben hacer disfrutar a una mujer en la cama en el acto sexual y que son resentidos que tienen sus eyaculaciones y dejan la mujer sin tener orgasmo y se quedan con todas las ganas. Para hacer que una mujer llegue al orgasmo si el macho no tiene suficiente conocimiento sobre el sexo o mejor dicho este es un analfabeto sexual, no podrá hacer que la mujer llegue al orgasmo. Es necesario conocer el cuerpo de la mujer, para hacer que una mujer tenga un orgasmo que pueda llegar al clímax. Pues las mujeres tienen una zona de mucha excitación, ubique su clítoris, tenga en cuenta que esta parte de su cuerpo es muy pero muy sensible y cualquier presión inadecuada pasara de ser satisfactoria a incomoda, el clítoris nunca se debe tocar masajeándolo con rudeza, hágalo con suavidad, de arriba hacia abajo como un maestro sexual en la materia, bueno cuando sienta que está erecto, presiónelo suave sin mover los dedos, bueno después de estimular su clítoris correctamente notara que ella estará empapada pues el clítoris tiene 8 mil zonas nerviosa de excitación. Siga estimulando mientras con la otra mano toca sus senos, su cabello o cualquier parte sensible de su cuerpo. Cuando sienta que su pareja está bien excitada disfrutando empiece a jugar con los dedos en la punta de su vagina.

Introduzca inicialmente solo la punta de su pene cuando decida introducirlo por completo hágalo como un profesional de la sexualidad, procure seguir presionando el clítoris, será bastante satisfactorio. En esas zonas se encuentran montones de terminaciones nerviosas.

El mínimo roce puede causar mucho placer, se trata de un orgasmo dedicado solamente al placer y mide entre 8 y 10 cm.

Lo primero es aprender cómo dar placer a una mujer, antes de comenzar una buena penetración vaginal es muy importante que ella esté bien excitada y bien lubricada, de lo contrario va ha ser desagradable y molesto para ella porque lo primero es que la vagina es una zona de poca excitación nerviosa, porque es exclusivamente para el parto para dar a lux, para la concepción, donde el macho deposita su espermatozoide, por lo tanto la vagina no es una zona de tanta excitación de placer sexual, pero para lograr que una mujer tenga un orgasmo, tiene que estimular la zonda del punto G, que se encuentra alrededor de tres centímetro en la parte anterior de la vagina, el placer sexual no lo da solo el orgasmo o la eyaculación. Y muchas veces la sociedad impone metas sexuales por las que algunos hombres se obsesionan perdiéndose lo más importante el disfrutar.

Bueno vamos a dejar claro los factores que inciden para que el hombre cometa feminicidio contra la mujer que son muchas, comenzando con la ignorancia sexual, los celos, la educación, lo económico, y la insatisfacción sexual, etc. Son estas ignorancias la que se incuban en la cama la causa que motivan que el hombre mate su pareja porque el feminicidio nace en la sábana de la cama.

