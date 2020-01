2020 pinta muy explosivo para RD

El año 2020 envía señales de que podría ser muy explosivo en República Dominicana, comenzando con el temor de amplios y poderosos sectores que los seguidores del ex presidente Leonel Fernández no reconozcan un triunfo electoral del candidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, en los comicios de mayo próximo,

Desde días posteriores a las primarias del 6 de octubre del 2019 el leonelismo agrupado ahora en La Fuerza del Pueblo cuestiona la transparencia electoral y ha lanzado duros ataques no solo al oficialismo peledeista, sino también a la Junta Central Electoral ( JCE).

Leonel Fernández viene advirtiendo que el candidato presidencial del PLD quedaría en un tercer lugar en los comicios de mayo próximo.

Hace poco el ex presidente Leonel Fernández atribuyó fraudes electorales al PLD, partido político que abandonó después de la celebración de las primarias del 6 de octubre del pasado año.

Posterior a esa denuncia de Fernández, son muchos los dominicanos que plantean un debate televisado entre el presidente Danilo Medina y Leonel sobre la denuncia de fraudes que Fernández atribuye al PLD. Ojala se produzca para bien de la democracia dominicana.

OTROS TEMAS PREOCUPAN

Otros temas de este 2020 que generan preocupación en el país son:

El daño que hacen los políticos y los procesos electorales a la economía.

Las frecuentes denuncias sobre la inseguridad jurídica, problema que ahuyenta las inversiones de largo plazo.

El impacto negativo de una energía eléctrica muy cara para los sectores productivos y tasas de interés muy altas, perjudicando la producción nacional, los empleos, generación de divisas y la actividad económica en general.

En 2020 hay que poner atención especial a la depreciación del peso dominicano, al impacto negativo de tomar tantos préstamos en moneda fuerte para enfrentar déficits presupuestarios, evitar la escasez de dólares y garantizar la transparencia en los procesos electorales de febrero y mayo próximo.

Igualmente, a la alarmante delincuencia y a la debilidad institucional en el país.

Primicias seguirá publicando los temas explosivos en 2020 en sus próximas ediciones impresas.

