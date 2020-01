Me “Hackearon” Whatsapp-Facebook

Por J C MALONE

El 31 de diciembre en la mañana “hackearon” mis cuentas de Whatsapp y Facebook, antes de abordar un vuelo a Grand Rapids, Michigan; ahí esperé el Año Nuevo con mis hijas y nietos.

Perdí ambas cuentas.

A mi Facebook le eliminaron mi foto, le cambiaron contraseña, teléfono y correo electrónico de contacto, desde entonces, “ellos” quienes sean, la usan, no yo.

A mi Whastapp le cambiaron mi foto por la de mi amigo, Máximo Branch, y piden dinero prestado a nombre nuestro; unos $US300.00 (RD$16,000). Por favor, no depositen dinero.

Varios amigos tienen recibos de depósitos que hicieron en el Banco Popular, cuando advirtieron la estafa, los gerentes dicen que nada se puede hacer. El banco sabe exactamente quien cobró el dinero y puede rastrearlo, si legalmente debe encubrir a los estafadores, perderá su mayor activo, su credibilidad ante la comunidad.

Cobrar por un servicio no ofrecido es estafar, si podemos “usar un banco” para estafar impunemente, entonces la ley y la banca protegen a los estafadores.

Los estafados no tienen protección, Facebook y Whatsapp, la primera adquirió, se tragó, la segunda, están indiferentes. Sumadas son la red social mas grande del planeta, pero ignoro si alguien oyó a alguno decir que conoce a uno que habló con un humano en Facebook o Whatsapp.

Todo lo manejan máquinas. Ofrecen cinco respuestas para todas las preguntas del universo, incluyendo las no formuladas, si Ud. no encuentra su respuesta, su pregunta está equivocada.

Los banqueros “legalmente encubren estafadores”, Facebook y Whatsapp, son corporaciones sordo-mudas, los gobiernos no funcionan, estamos absolutamente solos, somos la muchedumbre solitaria mejor comunicada de la historia.

En nuestra soledad hipercomunicada, les pido que por favor compartan este trabajo, así contribuirá a frenar la estafa. Mi nueva página de Facebook, al fondo tiene vista al mar.

