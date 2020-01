ANTE UNA DERROTA ELECTORAL

Este comienzo de año es decisivo en torno a las elecciones que se aproximan, se vislumbran todas clases de opiniones de que serán limpia, de que deben ser transparente y que solo habrá un ganador y si no es ese ganador hubo fraude y se habla hasta de un estallido social, una revolución civil.

En declaraciones hecha por el ex presidente de JCE. Roberto Rosario Márquez, que dice: la JCE, debe dar como ganador de las próximas elecciones al Dr. Leonel Fernández, porque si no es él habrá revuelta en las calles, un caos, un desorden, el pueblo se tirara a las calles, y los sectores de ex militares que apoyan a Leonel Fernández, por lo tanto no puede haber otro ganador que no sea él.

Por su parte el Pastor Evangelista Ezequiel Molina, dice que no se deben apoyar legisladores corruptos, que la JCE, el TSE, el TC, deben apegarse a las leyes y a la Constitución y respetarla.

Molina Rosario también aprovechó el escenario para llamar a evitar la desconfianza y el descredito en contra de la Junta Central Electoral (JCE), por considerar que esas acciones no conducen a nada bueno para el país. ´´Sino es mucho pedir, ojala reconozcan y se respete el trabajo del organismo que ustedes crearon como arbitro para las elecciones de febrero y mayo; evitemos sembrar más desconfianza que a nada bueno conllevan.

Por otra parte el conglomerado de agrupaciones de izquierda del país están preparado para en las próximas elecciones tirarse a las calles hacer desorden y a provocar el caos, como es costumbre en ellos, el FALPO, FRENTE AMPLIO, PTD; organizaciones políticas que en estas elecciones venideras apoyan al ex presidente Leonel Fernández, lo hacen así porque saben que están perdidos y que de ninguna forma podrán ganar estas elecciones; además al ex presidente Fernández, no le interesa ganar estas lecciones, lo que busca es que se produzca el caos y el desorden y llevar el país a una suspensión de las mismas elecciones como lo acontecido en Bolivia en 2019, y que estalle una guerra civil, no por el solo hecho de que estén perdidos sino es que lo están desde ya y no aceptan una derrota.

En estos asuntos de actuar de esa manera en las próximas elecciones se puede observar que no son políticos, porque en nuestro país solo hubo dos políticos que lo fueron Lilis y Joaquín Balaguer.

Todos estos que se hacen llamar políticos en nuestro país, solo son entre algunos de ellos, intelectuales, cultos, leídos, pero no son políticos.

Un hombre que dice que él tiene que ser el ganador de las próximas elecciones sino aquí el país será un caos y un desorden, y que podría estallar una guerra civil, y que por eso él mandará a sus ex militares como delegados en las próximas elecciones para asegurar su triunfo; es decir, actuar así es una persona que está fuera de sus cabales y fuera de sus facultades mentales y debe estár en manos de psicólogos y psiquiatras, no debemos ni podemos bajo ningún concepto entregarle el país a un hombre que presenta estos síntomas.

Cuando una persona en política se empecina por llegar al poder de la forma que sea no es una persona de fiar, debe tenerse cuidado con este tipo de persona porque no se encuentran en sus cabales.

Por eso debemos ser precavidos y más con un candidato que por su forma y comportamiento de actuar en política ésta lo está llevando ´´Ante una Derrota Electoral´´.

