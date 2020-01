El Caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la Guerra de Troya y que según este relato fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya.

Ulises, viendo la situación, vio que la ciudad jamás podría ser tomada por la fuerza, por lo que hacía falta algo mejor. Y construyeron un enorme Caballo de madera y se alojaron en el interior con 99 de sus mejores guerreros.

Pues Leonel Fernández no Ulises, quiere repetir esa hazaña o leyenda esta vez con la utilización de comando militares armado que penetren las seguras mesas electorales como delegados de su partido para vigilar los comicios, y defender el supuesto triunfo del tránsfuga desesperado Rey Boabdil Fernández, pues estos comando militares serán usados como un plan estratégico con fines inconfesables con una artimaña del renegado Rey Fernández hoy convertido en un Odiseo. Ahora Leonel le hace una ofrenda a la Junta Central Electoral de sus comandos militares no como Caballo de maderas, sino como mesas electorales, con los fines de cambiar los resultados de la votación de los sufragantes para que estos termine a sangre y fuego como la guerra de Troya que las ganaron los griegos.

Quiero citar la frase ¿Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre? La frase ´´Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre´´ se le atribuye a la sultana Aixa, madre del último Rey Islámico de Granada, Boabdil el Chico. Se supone que ella se lo dijo a su hijo cuando éste salió de la Alhambra tras entregar sus llaves a los Reyes Católicos, el 2 de enero de 1492, precisamente cuando fue la ocupación y saqueo de América por las hordas de Castilla y León, encabezadas por el italiano Christopher Colombo (Colón). Pues al tránsfuga Leonel Fernández le paso lo mismo que al Rey Islámico Boabdil el Chico, cuando se fue del partido PLD, ahora éste llora su derrota que no supo defender como político. Pero por ironía del destino la firma española que va a realizar la auditoria forense esa empresa lleva el nombre de Alhambra-Eidos, como el Castillo o Palacio el Alhambra, el que se construyó en Granada España en el Siglo XIII-XV por la Dinastía Nazarí, Al-Ahmar la que se instala en el 1238 en la Antigua Alcazaba del Albaicín.

Por otro lado Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo, dijo que se oponen a la auditoria por considerar que no tiene el propósito de una verificación sino de justificar un hecho consumado. Pues todo esto es porque están perdidos y su único planteamiento que tienen a manos es reclamar que fueron víctima de un fraude colosal y con esa acusación quieren desacreditar la Junta Central Electoral (JCE), cuando esta tiene que ser respetada por los líderes políticos del país y someterse a su fallo y a sus leyes establecidas por ese tribunal electoral. Pues no podemos permitir que esto termine a sangre y fuego como Troya, porque este pueblo no quiere Guerra, quiere paz y orden, no Caballo de Troya.

