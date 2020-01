Fundador del PLD afirma única salida de Leonel es volver al partido y resalta Bosch es el más grande

NUEVA YORK._ El reconocido reverendo Gregorio Malena, uno de los fundadores del PLD, afirmó que la única salida que tiene el ex presidente Leonel Fernández es regresar al partido, y resaltó que Bosch es el más grande.

Malena, quien es vicesecretario de cultos del partido morado, citó la frase de Bosch, cuando dijo que la historia no se repite, y recordó que el líder histórico del peledeísmo renunció en 1968 del PRD para formar el Partido de Liberación Nacional, y una comisión encabezada por el senador de pedernales Pablo Rafael Casimiro Castro, lo visitó en Benidorm España y el líder dejó sin efecto la renuncia del PRD, pero no sin antes llegar a un acuerdo denominado “Los Acuerdos de Benidorm”, que consistió en acudir a las elecciones si había condiciones.

Malena subrayó que el punto más importante fue el de hacer del PRD un partido de cuadros mediante los círculos de estudios en los que se estudiaba a profundidad la situación política, económica y la composición social de la República Dominicana.

“Sabemos que a su regreso en abril de 1970, Bosch se esmeró en hacer varias alocuciones en el programa radial Tribuna Democrática, vocero del PRD que se transmitía por Radio Comercial como emisora matriz propiedad del empresario José Brea Peña”, añadió Malena.

“Vivíamos momentos intensos en esos años pero geniales acciones del dominicano más ilustre tardaron algo más de tres años y medio para crear una base política en el PRD y dado que esa estructura dirigencial no soportaría esa nueva política revolucionaria, Bosch deja PRD el 18 noviembre 1973 y nos tocó vivir ese proceso y ser parte de centenares de presos políticos”, añadió.

“A nosotros nos tocó en 1972, pero cuando la lucha de lo nuevo y lo viejo, no pensamos dos veces y tuvimos el privilegio de ser parte de la primera camá del Partido de la Liberación Dominicana.

Esto es conocido, pero Juan Bosch era un líder de dimensiones extraordinarias, y al llegar al país en 1970 traía consigo no solo la a composición social dominicana, sino también su tesis política Dictadura con Respaldo Popular”, reseñó Malena,

“Trajo los primeros 10 folletos de estudios sociales como una luz en la política dominicana, lo que fue un ejemplo en toda América Latina”, explicó.

“El maestro de la moral y figura señera de la política contemporánea vino preparado y su accionar de construir un partido nuevo en América, los estudiosos encontrarán luego cómo se benefició el país de este pensador y humanista del mundo.

Todos los días morían y eran desaparecidos, perseguidos y encarcelados cientos de jóvenes. La dictadura balaguerista era un terror maldito y claro, por eso la potencia que lo impuso con militares criminales sádicos, se propuso el linchar sin contemplación a todos el movimiento patriótico y revolucionario”, precisó Malena.

“Juan Bosch tuvo que enfrentar la huestes represivas del régimen y si no lo mataron es porque como dijera un líder del Movimiento Popular Dominicano (MPD) David Onelio Espaillat, matar a Bosch era cargar un muerto muy pesado. Esas fueron las palabras del líder comunista, pero Bosch no solo enfrentaba el Gobierno represivo, había una izquierda que veía la revolución armada al doblar la esquina y también fue amenazado por esos grupos comunista”, detalló.

“El insigne profesor Juan Bosch trabajó con la fuerza de una fiera protegiendo al país y defendiéndolo contra todo. Bosch se pareció al Ismael de la Biblia, todos contra él y él contra todos, hoy hay democracia por cierto muy imperfecta, pero tenemos democracia y Bosch es el padre de la democracia”, puntualizó Malena.

“Bosch en medio de la lucha no descuidaba nada, y por esta persona estamos brindando este escrito, pues, prensa decía de nosotros haber sido asesinados por la policía y la guardia.

En medio del torbellino político de represión política, el presidente del partido fue a la fortaleza de La Vega y enfrentó al comandante, el general Rodríguez.

Muy pronto después de esa visita estaría yo en mi casa, si con dos vértebras rotas y el rostro irreconocible pero vivo.

Los militares querían matar al líder, por eso cuando el glorioso Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó fue al país por caracoles rompieron todas las puertas de casa del profesor Bosch”, sostuvo Malena.

“Balaguer se vio precisado no matar a Bosch y protegerlo y es que Bosch fue el dominicano más universal y su obra donde analiza los papeles secretos del Pentágono en el libro El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo, era lo que faltaba para que el mundo conociera esta lumbrera nacida en medio 48,000 kilómetros cuadrados”, recordó.

“Bosch sin proponérselo es la referencia obligada y hasta los enemigos más acérrimos han tenido que rendir cultos.

Y ahora preguntamos con todo respeto ¿habrá alguien más que invente algo nuevo para encausar y hacer con moral y entrega patriótica una fuerza real para servir y tener la mitad de la capacidad y tenacidad de Juan Bosch?”.

Añadió que a Leonel Fernández “le hemos tenido aprecio y tal vez renunciando al partido compró, y dejó a un lado todos los que usan su nombre y olvide consejos de los locos viejos y humildemente, no es humillarse, llamar sus amigos de verdad los que con el PLD lo llevaron a la presidencia y se reúna con grandeza de espíritu y podrá remozarse”.

Pidió a Leonel que agradezca a sus seguidores con un discurso por televisión dirigido a todos, se reivindicaría y daría un ejemplo porque por demás no tendría otra salida que no sea caer en el precipicio de pasar a la historia como uno más y muy disminuido.

