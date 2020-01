Arrestan dominicano acusado de asesinato en el aeropuerto JFK cuando huía a República Dominicana

NUEVA YORK._ El dominicano Mathew Torres fue arrestado el martes en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), cuando huía a la República Dominicana para no presentarse en el tribunal para responder por acusaciones del asesinato del afroamericano Devon McFarlane, quien fue ultimado a tiros cerca del edificio donde vivía en El Bronx.Los fiscales dicen que Torres, de 24 años de edad, estuvo al volante de un vehículo desde el que le dispararon a la víctima, pero su abogado dijo que ese argumento es ridículo y que por ello no se le puede acusar de la muerte de McFarlane de27.El dominicano fue acusado formalmente ayer miércoles, aunque según el defensor no fue él quien apretó el gatillo.Los fiscales arguyen que Torres, trató de escapar a la República Dominicana, y que el video muestra a un hombre que lo acompañaba en el vehículo y él participó conscientemente en el asesinato.La acusación dice que Torres se iba con un vuelo de ida.El asesinato ocurrió el 27 de diciembre 2019 frente al edificio en el que residía el muerto en el vecindario University Heights.La fiscal federal adjunta de El Bronx, Christina Scaccia, ayer miércoles en la comparecencia de Torres que el video de vigilancia lo muestra a él y a otro hombre estacionados cerca de la escena del crimen. El abogado de Torres argumentó que eso fue suficiente para retirar el cargo de asesinato contra su cliente.»Eso no es asesinato, no es ningún delito para la persona que conduce el automóvil», dijo el abogado Kyle Watters. «Eso es asesinato para la persona que está disparando».McFarlane trató de correr pero se derrumbó en la esquina de la calle. Más tarde murió en el hospital Saint Barnabas.La víctima vivía en la avenida Morris a unas pocas casas de la esquina de la avenida Burnside Este donde le dispararon.Una vez que los detectives localizaron a Torres, su abogado hizo los arreglos para que se entregara en el cuartel 46 el lunes, pero Torres nunca se presentó.La policía lo encontró al día siguiente en el aeropuerto JFK con una cantidad sustancial de dinero en efectivo y documentos de viaje falsificados, dijeron los fiscales.»Aunque había un acuerdo para que se entregara, el señor Torres fue sorprendido tratando de huir del país», dijo la fiscal auxiliar.“Torres intentó huir porque estaba asustado, no porque fuera culpable”, dijo su abogado.»Pensó que tal vez atraparían al tirador, y tal vez yo estaría en una mejor posición», dijo Watters mientras Torres silencioso y pálido estaba parado a su lado.El juez de la Corte Criminal de El Bronx, Steven Hornstein, ordenó que Torres permanezca en la cárcel bajo fianza de $500,000 dólares. Debe regresar a la corte este 9 de enero.»El tribunal no puede ignorar que no pudo venir al cuartel, sino que decidió ir al aeropuerto con documentos supuestamente fraudulentos e intentaba abordar un vuelo a la República Dominicana», dijo el juez.Familiares de Torres asistieron a la lectura de cargos pero se negaron a hablar.El segundo sospechoso involucrado en el tiroteo se cree que es pariente de Torres, pero no ha sido capturado.Los fiscales dijeron que el pariente también intentó abordar un vuelo en el aeropuerto de Newark, pero no se fue a la República Dominicana cuando se enteró del arresto de Torres y es activamente buscado por la policía.

