Pastor Ezequiel Molina Sánchez pide no votar por congresistas de conducta cuestionable y que no promuevan valores

Santo Domingo.- El Pastor Ezequiel Molina Sánchez pidió no votar en las próximas elecciones por congresistas de conducta cuestionable y que no promuevan valores de la familia.

El pastor pidió a lo asistentes a la concentración anual de La Batalla de la Fe, realizar un voto de conciencia en las próximas elecciones.

Molina Sánchez, hizo además un llamado a los líderes políticos, del gobierno y la oposición, a que se sometan y respeten las leyes.

Pidió hacer lo mismo a la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE), al Tribunal Constitucional (TC) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“Ya somos adultos, adultos en los asuntos de la democracia. Este es un año especial. No quisiéramos caos y desórdenes propios de sociedades semi salvajes. Apelamos al diálogo, a la comprensión y una sociedad civilizada”, manifestó.

Molina Rosario también aprovechó el escenario para llamar a evitar la desconfianza y el descrédito en contra de la Junta Central Electoral (JCE), por considerar que esas acciones no conducen a nada bueno para el país.

“Sino es mucho pedir, ojala reconozcan y se respete el trabajo del organismo que ustedes crearon como árbitro para las elecciones de febrero y mayo; evitemos sembrar más desconfianza que a nada bueno conduce”, afirmó.

Fuente: El Caribe

