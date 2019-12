El Manifiesto Ciudadano

Sin lugar a dudas que aquí vamos tener en el mes de marzo un cambio de 90 grados en el panorama político electoral que cambiara totalmente el proceso de las elecciones actuales en el orden de las candidaturas a la presidencia donde habrá una modificación a la Constitución y se le pueda dar una salida satisfactoria a la candidatura que tienen impedimento electoral donde la Junta Central Electoral tendrá que aceptar y darle un visto bueno para evitarle al país una crisis de consecuencia impredecibles, por la situación de que estos están descalificados en cuanto a las leyes constitucionales electorales del país, que le impidan a esos candidatos postularse como manda la Constitución de la Republica Dominicana, pues este proceso electoral del 2020 está complicado y difuso por la situación separada ya que una es en febrero y la otra en mayo, la de mayo son complicada porque son congresuales y presidenciales con las presidenciales se pretende sacar del poder al PLD, pero para qué, para poner a Hipólito, Abinader o a Leonel Fernández el tránsfugas impedido por la ley de partidos pues estos candidatos no tienen ninguna propuesta política para producir los cambios sociales que demandan la masas desposeídas de la nación, no presentan nada, su proyecto político es sacar del poder al gobierno entero de Danilo Medina y todos los que huela a su gobierno hasta se dan a la tarea de usar a periodista extranjero que residen en el país que son unos cuantos para que acusen al candidato del presidente Medina de haber cometido acto de corrupción. ¿Pero a qué se deben estos ataques? Muy sencillo porque no tienen ninguna posibilidad electoral de triunfar y es ahí donde entra en fantasma del fraude que alega la llamada oposición, mejor dicho el candidato del gobierno no tiene derecho a ganar las elecciones, porque si el gana fue con un fraude electoral, en este caso de no ser la oposición la ganadora del proceso electoral fue porque se le hizo un fraude, porque ellos eran lo que tenían que ganar, no el candidato del gobierno y por ende acudirán acusar que las elecciones no fueron limpias que fueron víctimas de un fraude más, igual al del 6 de octubre en la primarias abiertas pasadas. En cuanto al manifiesto ciudadano ese documento entregado a la Junta Central Electoral, no es más que una conjura aviesa contra la sagrada Junta Central Electoral y el candidato del presidente Danilo Medina, porque ellos saben muy bien que no podrán derrotarlo y es por esa razón que la oposición acudido a ese manifiesto ciudadano encabezado por sectores poderosos que son contrarios al PLD y se han trazado una línea política para favorecer la candidatura del PRM que no tienen la fuerza electoral para derrotar el candidato del PLD, por eso surge el movimiento Manifiesto Ciudadano eminentemente de puro corte político con fines inconfesados tipo la cruzada cristiana anticomunista contra Juan Bosch, pero ahora tiene otro objetivo es un golpe electoral igual al que le dieron a Evo Morales en Bolivia combinado con sectores de la oposición de la iglesia católica empresarial y la sociedad civil de ciudadanos y militares. ¿Qué es lo que se esconde detrás de este manifiesto avieso? Bueno desconocer el triunfo electoral del candidato del presidente Danilo Medina y anular las elecciones y de nuevo entorpecer el orden democrático y constitucional; pero todo esto puede llevar a la nación a un caos de violencia que bañe de sangre el territorio nacional y los que más tienen serán los más perjudicados cuando se pierda el orden comenzando por los sectores industriales empresarios, comercio y la paz que vive el país hoy. Pues mañana no nos lamentemos, parece que se nos olvidó la sangre derramada en los acontecimientos de abril de 1965 producto del golpe de estado a Juan Bosch, es por ese camino que quieren llevar de nuevo este país lo que nunca han podido llegar al poder por la vía democrática de las urnas electorales. Y por otro lado la iglesia católica insto a la Junta Central Electoral a celebrar elecciones limpias y sin juegos sucios, pero yo me pregunto ¿y cuándo es que las elecciones son sucias? ¿Cuándo la oposición pierda la elección? Pero si es el candidato del partido en el poder es el que gana entonces esas elecciones no son limpias, fue por el producto de un fraude electoral. Por ende el tránsfugas Leonel Fernández anuncio que se quiere legitimar lo mismo del 6 de octubre, para que las elecciones de febrero y la del próximo mes del 16 de mayo y ese es el plan que tienen para quitarle la credibilidad a la Junta Central Electoral, por eso el hizo una advertencia, que esa organización va a defender su triunfo con todas consecuencias que eso implique porque no cederá ante quienes pretendan imponerse sin tener la razón, desempolvare el libro de la revolución de abril y para ello formara los comandos militares para defender el triunfo de la fuerza del pueblo, la que estarán comandada por el exjefe de la policía nacional Guillermo Guzmán Fermín, los cuales estarían en las mesas electorales como caballos de troya, pues toda esta trama lo que busca es boicotear las próximas elecciones de 2020, como señala el Manifiesto Ciudadano.

