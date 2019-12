Homosexual cubano muere después de brutal paliza de cinco atracadores para robarle un dólar

NUEVA YORK._ El homosexual cubano Juan Frisneda (Cuba) de 61 años de edad murió el sábado en un hospital de El Bronx, donde llevaba varios días en estado crítico después que cinco atracadores, le dieron una brutal paliza cuando caminaba junto a su pareja Byron Cáceres por la Tercera Avenida en El Bronx el 24 de este diciembre.

Frisneda y Cáceres, regresaban a su apartamento después de cenar en un restaurante de la cadena McDonald’s y fueron emboscados por los cinco ladrones, que les exigieron entregarles el dinero.

Cáceres y Frisneda mantenían la relación desde hacía cinco años

Byron fue atacado primero por lo que “Cuba” intervino para defenderlo.

En un video de vigilancia divulgado por la policía se observa a Frisneda con un zafacón de basura en la mano tratando de contrarrestar el robo.

Cuando intentó usar el zafacón como escudo para contener el ataque, le fue arrebatado a patadas y puñetazos por los agresores.

“No queríamos ningún problema, pero empezaron a tirar puños por todas partes y a insultarnos. Me siguieron, me cogieron por el jacket y me tiraron al piso”, relató Byron.

Cáceres encontró a “Cuba” inconsciente en el pavimento y le aplicó los primeros auxilios al notar que respiraba con dificultad.

“La ambulancia llegó como a los dos minutos, el paramédico le preguntó su nombre y él no dijo nada, dijo que no recordaba”, añadió.

Las súplicas de la pareja no convencieron a los atracadores.

La policía dijo que la investigación está en curso y que todavía no se han hecho arrestos.

