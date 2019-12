Movimiento considera declaraciones de ex jefe PN crea desasosiego en el país

El movimiento Reservistas Familiares y Amigos (Refada), que agrupa a ex miembros de la Policía Nacional, no se adhiere al llamado del exjefe de esa institución; mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que afirma que “veteranos” garantizarán las elecciones municipales y generales.

El mayor general retirado, licenciado Miguel Raúl de la Cruz Reina, presidente de Refada y ex director de la Reservas de la PN, consideró que ese llamado lleva intranquilidad y crea desasosiego a la familia dominicana, y no contribuye en nada al fortalecimiento democrático de la nación.

Además, agregó que “en ningún caso Refada va hacer comunión con llamados que tiendan a confrontar con los actores facultados por la constitución y las leyes, para preservar y respetar el orden institucional democrático establecido en el país”, afirmó.

“Hago un llamado a la prudencia y a la sensatez, a aquellos miembros de la Reserva, que aunque en su legítimo derecho, pueden participar en la política partidista y elegir y ser elegidos, a no olvidar que estamos formados para fomentar la convivencia pacífica y ayudar al desarrollo de la sociedad dominicana”.

