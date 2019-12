Exmilitares y ex JCE, con Leonel

Leonel Fernández se propone incorporar 5000 veteranos, ex miembros de las fuerzas armadas, para ser sus delegados y vigilar los votos en las mesas electorales. Envía una clara señal a la JCE, al PLD, al gobierno y al pueblo, de lo que está dispuesto a hacer de no ser elegido presidente de la Republica en las elecciones del 2020.

Se resiste a aceptar que perdiera las primarias organizada por el PLD y que triunfara Gonzalo Castillo. Por ese motivo, abandonó el partido donde militó 46 años, llevó sus riendas 17 años y llegó a ocupar la primera magistratura de la nación en tres ocasiones y establecer su FUNGLODE. Era presidente del partido, cuando perdió las primarias, se creía invencible, que el partido era para servirle a él; no lo acepta, dice que hubo fraude.

Disgustado, se unió a la oposición, que estratégicamente, le abre sus puertas. Formó una organización: la Fuerza del Pueblo y es su candidato presidencial. Dice que, en dos meses, ha crecido, “ahora lo que se mide no son los partidos, que midan las figuras” “estamos arriba”. Considera, implícitamente, que, en las instituciones, las ideologías no cuentan, sino las figuras, como el.

Insiste en que hubo fraude; ha pedido a la JCE que cuenten los votos y busquen auditores internacionales. Lo han hecho, nada le satisface. A mi juicio, la JCE debería seguir adelante sin perder mas tiempo ni recursos en ese proceso; solo FUNGLODE hará un buen trabajo para Leonel.

Es penoso que haya dicho que el PLD es experto en fraude. Pone en entredicho sus triunfos electorales y la pulcritud como manejaba el partido ¿Fue con fraude como llegó a ser tres veces presidente de la nación? ¿Qué opina Roberto Rosario, su incondicional seguidor y admirador, ex presidente de la JCE? ¿Confirma sus aseveraciones? Entonces, ¿ahora no hubo fraude?

En tono poco moderado, más bien amenazante, Leonel dice que va a llevar exmilitares a defender sus votos, que van a garantizar su victoria; que, si no se respeta el sentir de la mayoría, dispone de otras vías para hacerlo. ¿Tiene poco voto y apela a la intimidación? Bueno, tiene “varias fuerzas”: la Fuerza del pueblo, con pasados adversarios, ex militares de la Fuerzas Armadas, ex de la JCE; ojalá recuerde viejos amigos de su natal Villa Juana y ¡por fin! se acuerde de los” hijos de machepa”.

Me preocupa Leonel; ha dejado de lucir como líder templado, juicioso; se está desnudando, autodestruyéndose; lanzando al zafacón sus logros. Alguien debe decirle que conceptualizar bien no vale nada, si no pone en práctica principios de humildad, lealtad, igualdad de oportunidades. Está a tiempo de ser un parámetro ejemplar, una fuente de consulta, pero su desesperación y ambición le hacen daño, al perder de vista la perspectiva global del ambiente que le rodea.

