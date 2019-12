Dominicanos en NY sienten nostalgia al no poder ir en navidad a RD

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos, legales o no, manifestaron sentir nostalgia en esta época navideña al no poder ir a la Republica Dominicana a pasarla con sus familiares, amigos y sentir el calor humano ausente en la Gran Manzana.



Así lo hicieron saber a este reportero criollos residentes en los vecindarios de Washington Heights e Inwood en el Alto Manhattan y en El Bronx en los sectores de University y Kinsgbrige Heights, lugares donde residen miles de quisqueyanos.



Al preguntar a cerca de medio centenar cómo se sentían en las navidades, 46 de ellos afirmaron sentirse con nostalgia al no poder ir a su país por falta o tener poco dinero, problemas con la justicia, no tener documentos legales, estar sin trabajo y pagando deudas, entre otros razones.



Muchos con residencia legal y ciudadanos naturalizados coincidieron en que tienen varias navidades que no se las pasan en el país quisqueyano por la falta de dinero, a sabiendas que allá se goza más en una “Hora Santa” que en una nochebuena en NY, dijo uno de ellos.



Al describir sus situaciones económicas no quisieron ser fotografiados ni dar sus nombres, por vergüenza de que se conozcan las verdaderas causas en dominicana de no haber podido ir.



Estos mismos sentimientos son compartidos por cientos de criollos no solo en los cinco condados de NY sino también por parte de miles de criollos que residen en diferentes estados, dijo Rafael Cáceres, quien estuvo en RD hace dos meses.

