CONTRA GONZALO!

GERMÁN MARTÍNEZ



Debo comenzar diciendo que no tengo vínculos de amistad ni políticos con el candidato presidencial del gobernante PLD, nunca lo he visto ni de lejos ni lo visité en el Ministerio de Obras públicas. Me pasé siete años oyendo maravillas sobre el buen trabajo de este hombre de humilde cuna allá en la hermosa Barahona que visité varias veces con el líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Opositores y pueblo en general ponderaron quizás en demasía su trabajo, total hacerlo y hacerlo bien es la obligación de todo servidor público o empleado en cualquier parte, pero Gonzalo era lo máximo lo mejor que había pasado por el ahora ministerio de Obras públicas, un gerente un innovador, un visionario, un Salvador de vidas en la carretera y muchas cosas más. Danilo Medina, que no tiene con qué pagar a Gonzalo en lo personal su amistad lo escoge para ser candidato, y ese sí sabe cómo hacer candidatos , y el hombre le gana la convención del PLD al eterno aspirante presidencial una especie de Dios redivivo para algunos y de pronto Gonzalo tiene todos los males y negatividades que pueda tener un hombre, incluso la de haber nacido pobre en un pueblo del sur. Así no se hace política, así no damos ejemplo de tolerancia y de dominicanidad,así mostramos al país y el mundo un lado muy feo de un pueblo hermoso que ha tenido en sus hijos más humildes la prueba inequívoca de la grandeza de Dios,grandes médicos, abogados, poetas, artistas y científicos,modistos y grandes Presidentes han salido de las cunas humildes de nuestro pueblo pobre donde la mujer y los hombres dominicanos han sabido dar a la patria la espada libertadora y el saber culto,pero igual el hombre de grandes ideas y amor al trabajo para dirigir los destinos nacionales desde el Palacio Nacional, quizás Gonzalo Castillo es el próximo ejemplo de eso!

