Tristes por Patxi Andión

Nunca falta algo triste en estas fiestas: Murió Patxi Andión, voz liberadora de España y primer cantor feminista, allá en los 70: “Si yo fuera mujer/ tendría que empezar/por abrir del todo/ el telón del fondo del mito virginal/ y del hombre macho./ Si yo fuera mujer/ publicaría miles de razones/ del secreto de Don Juan/ (las carcajadas nos harían llorar)./ Si yo fuera mujer/ a mi no me tocaba/ un tonto con coche/ música de fondo/ y pose de John Wayne/ (y me daría el gusto de violarle a él). / Si yo fuera mujer/ yo me tendría que querer/ no me casaría/ nada de sostén/ nada de pastillas/ (que las tome él)/…Si yo fuera mujer.”

