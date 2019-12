LA PREOCUPACIÓN DEL PAPA

Un amigo mío “de long time” me remitió una información vía whatsapp, que dice fue publicada en el portal lodehoyrd.com, en la que alegadamente El Vaticano anuncia al mundo que en la Rep. Dominicana pasa igual que en Venezuela, Chile y Bolivia.

Felix Jacinto Bretón

Ese amigo me pide encarecidamente que me haga eco, y bueno, como le digo que no, aunque no comparta algunos de sus juicios.

Dice el: el Papa Francisco, como latinoamericano nativo de Argentina, estaría preocupado por lo que ocurre en estos contornos y lanza un alerta para prevenir situaciones como las que se están dando en los países señalados.

Según el amigo del mensaje, Bolivia, Venezuela y Chile, entre otras naciones, han transitado y transitan en medio de grandes convulsiones de un tiempo a esta parte debido a sus pueblos se han revelado contra las desigualdades y el afán de mantenerse mucho tiempo en el poder “contra vientos y mareas”.

Y asegura que El Vaticano, que ha tomado un nuevo rumbo tras la llegada del papa Francisco, ha dado seguimiento a la situación, y ha expresado por distintas vías su preocupación por lo que ocurre en estas naciones y en otras de este litoral.

“De ahí que no es de extrañar que El Vaticano haya emitido una declaración en la que advierte que Republica Dominicana podría verse en el mismo espejo que esos países sudamericanos y por ello ha hecho un llamado de alerta”.

El sostiene que el Papa no es ajeno al drama de los pueblos. Quizás por eso su preocupación. Hay que recordar el Pontífice es de origen argentino y tal vez por eso está más cerca de América Latina que otros que han ocupado el Trono de San Pedro a lo largo de las últimas décadas.

Más adelante destaca que, como país eminentemente católico que es Republica Dominicana, al Papa parece que no quisiera ver la vida en la nación en los tristes momentos que han pasado y pasan otras naciones del continente.

“La interpretación que asumimos es que el Papa quiere cambio. Cambio en la dirección del Estado y cambio en la dirección del país, y no quisiera en absoluto lo que ocurrió en lo mismo en Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países del continente”, sostiene el mensaje del amigo.

El dice que entiende como razonable y lógico que al Pontífice se le haga caso en este planteamiento, y evitar así futuras complicaciones.

Complacido

No comparto algunos de los juicios que externa este amigo en su nota, pero soy un hombre de profundas convicciones democráticas y de ejercer un periodismo pluralista y abierto.

Esas son sus reflexiones sobre lo que alegadamente dice El Vaticano. No es visto esa declaración de la Santa Sede al menos que no fuera en las redes y en el digital “lodehoyrd.com”, pero quise complacer al amigo con su reacción sobre el particular. Yo me lavo las manos.

(Visited 4 times, 4 visits today)