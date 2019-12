Gonzalo Castillo asume lema: «Más cuartos y más empleos»

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, vuelve a prometer más cuartos y más empleos, esta vez en un recorrido en la provincia Hermanas Mirabal. Había prometido «más cuartos y más empleos» el viernes en un acto y caravana en la provincia Independencia.

Castillo sostuvo este sábado que en la próxima gestión gubernamental que le tocará encabezar durante el cuatrienio 2020-2024, duplicará las visitas sorpresas que tanta productividad y bienestar han traído al campo.

“En esta gestión del presidente Danilo Medina, con las visitas sorpresas se ha estado desarrollando el campo de una forma nunca antes vista y en la gestión de gobierno que me tocará encabezar, no sólo continuarán sino que ya yo dije que las duplicaré porque los miércoles serán también de visitas sorpresas”, expresó.

Afirmó que incrementará significativamente el financiamiento al campo a través del Banco Agrícola, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y otras instituciones. Añadió que, por igual, trabajará para tener mejores y más bajas tasas de interés y con todo eso “habrá más cuartos y empleos para todo el campo de la región del Cibao y el país”.

“Ampliaré la cartera de financiamiento de forma sustancial del Banco Agrícola. El Banco Agrícola ha prestado a todos los productores nacionales como nunca antes en la historia de República Dominicana en los gobiernos del presidente Danilo Medina, y aún así, en el próximo gobierno ampliaremos la oferta de disponibilidad para seguir financiando de forma sustancial a los sectores productivos”, indicó.

Manifestó que dará continuidad a la extraordinaria obra de gobierno del presidente Danilo Medina y la consolidará, y a partir de entonces le pondrá su propia visión de lo que tiene que ser un gobierno en pleno siglo XXI.

El candidato presidencial reiteró que el PLD ganará el 70% o más de las alcaldías en todo el territorio nacional en las elecciones municipales de febrero próximo, “pues estamos encabezando las preferencias en el Sur entero, en el Cibao entero y el Este entero. En las municipales de febrero y las presidenciales de mayo no hay nada que buscar; el PLD está gana’o mucho a poco”, vaticinó.

En ese sentido, Castillo dijo que, a pesar de que el triunfo está asegurado, “debemos seguir trabajando. A trabajar compañeros y compañeras”. Igualmente, exhortó a sus seguidores a no dejarse provocar ni pelear “porque el que esta gana ‘o no pelea”.

Castillo se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Hermanas Mirabal. El candidato presidencial juramentó a los candidatos a alcaldes de Salcedo, María Mercedes Ortiz; de Tenares, Enmanuel Escaño; de Villa Tapia, Edwin Tejada. También el candidato a director del distrito municipal de Jamao Afuera, Celso Núñez.

Fuente: Diario Libre

